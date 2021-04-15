İnegöl'ün turizm değerleri sergiyle izlenime sunuldu

İnegöl Belediyesi, Turizm Haftası kapsamında şehrin turizm değerlerinin görseller ve bilgi notlarıyla tanıtıldığı 'Turizm Şehri İnegöl' isimli sergi düzenledi. Uzun Sokakta görücüye çıkan sergide İnegöl'ün turizm değerlerinin yer aldığı 130 fotoğraf izlenime sunuldu.

Tarih ve kültür zenginliği bakımından birçok eseri bünyesinde barındıran ve geçmişin önemli kadim medeniyetlerinin mührünü taşıyan İnegöl, mobilyası, köftesi, tarihi mehteri, Oylatı ve ayçekirdeği, çileği, yaban mMersini gibi tarımsal değerleriyle her geçen gün bölgesinde aranan ve örnek gösterilen bir şehir olarak yoluna devam ediyor. Sanayi, mobilya ve tarım sektöründeki atılımlarıyla bir cazibe merkezi olan İnegöl, bu sektörleri destekleyici olma adına turizm ayağında da son yılarda adından söz ettirir hale geldi. İnegöl Belediyesi tarafından ilçenin markalarıyla adından söz ettirmesi, turizmin İnegöl ile özdeşleşmesi ve şehrin bu sektörden gerektiği payı alabilmesi noktasında önemli adımlar atılıyor.

İnegöl Kent Müzesi ile İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesinin merkezinde olacağı geçmişin tüm ihtişamının yansıtılacağı tarih ve kültür turizmi, şifalı suları ile misafirlerine sağlık sunan, temiz havası ve doğal güzellikleri ile adeta cennetten bir köşe olan Kaplıca Merkezi Oylat ile sağlık turizmi, İnegöl'ün doğal güzelliklerini ortaya çıkaracak hem ulusal hem de uluslararası arenada alternatif sporların çekim merkezi haline gelen Doğa Sporları Ve Turizm Merkezi (DOSTUM), bunun yanında İnegöl'ü turizm alanında bir adım öne çıkaracağı düşünülen yeşil turizm, alternatif turizm, doğa turizm, macera turizmi ve kültürel turizm alanlarıyla İnegöl, yeni dönemde bu alanda ciddi kazanımlar elde etmenin planlarını yapıyor. İnegöl Belediyesi de şehrin turizm potansiyeline vurgu yapmak, aynı zamanda 15-22 Nisan Turizm Haftası vesilesiyle “Turizm Şehri İnegöl” adıyla özel bir sergi hazırladı. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla şehrin turizm değerlerinin tanıtıldığı sergi, bugün 11.00'da Uzun Sokak girişinde açıldı.

Sergi ayrıca dijital olarak, https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden de ziyaret edinilebilecek.