İneöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerine kar ve dolu yağarken, şehir merkezinde ise soğuk ve yağmurlu hava etkili oluyor. Özellik İnegöl-Domaniç yolunu kullanan sürücüler zaman zaman yollarda mahsur kalırken, yardımlarına jandarma ve Karayolları ekipleri yetişiyor.

Son günlerde kar ve soğuk hava hemen hemen yurdun bir çok bölgesine etkili oluyor. Şehir merkezlerinde yağmur ve dondurucu hava hakim olurken, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı var. Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal mahallelerine iki gündür kar ve yer yer dolu yağıyor. Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde zaman zaman kar yağışı görülürken, yollarda herhangi bir sıkıntı yok. İnegöl-Domaniç yolunu kullanan sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yollar kapanma noktasına geliyor. Uzun araç kuyrukların oluştuğu bölgede vatandaşların yardımına jandarma, Karayolları ve oto kurtarma ekipleri yetişiyor.

İnegöl-Domaniç yolundaki bir kazaya giden oto kurtarma işi yapan Abdullah Tanış, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Tanış, yağan kardan bir parça alarak, "Bugün tarihler 20 Nisanı gösteriyor. Domaniç yolunda muhteşem bir manzara var. Nisan ayında bize de kar yemek nasip oldu. Biraz da dondurma olsaydı güzel olurdu" diyerek, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yetkililer bu yolu kullanacak sürücüleri uyararak dikkatli olmalarını istedi.