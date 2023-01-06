İNESMEK kursiyerlerine “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi anlatıldı

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde İNESMEK kurslarında eğitim alan bayan kursiyerlere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin tanıtıldığı seminer düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Narkolog” projesi çerçevesinde, 2019 yılında hayatının herhangi bir döneminde madde kullandığını beyan eden 15 bin 328 kişiyle yapılan anket çalışmasında, örneklemin yüzde 89,6'sının, 2020 yılında ise 23.526 kişiden yüzde 91,1'inin annesinin ev hanımı olduğu görüldü. 2019 yılında kendi evinde uyuşturucu kullanan kişilerin yüzde 85,6'sı, 2020 yılında ise yüzde 83,6'sı aileleriyle birlikte yaşadığı açıklandı. Ayrıca kadınlar arasında uyuşturucu kullanım yaygınlığı erkekler ile karşılaştırıldığında çok daha düşük oranlara ulaşıldı. Mevcut bulgular ve annelerin feraseti ile evlatlarına olan sonsuz sevgisi madde kullanımı ile mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesini ve özel bir önem atfedilmesi vurgulanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılı ekim ayında “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi başlatıldı.

Anneler ve anne adayı yetişkinleri kapsayan proje çerçevesinde, söz konusu hedef kitleye uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri verilmeye başladı. İnegöl'de de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde bu anlamda bir adım atılarak, İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) eğitim gören kadınlara “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtıldı.

150 İNESMEK kursiyerine eğitim verildi

İNESMEK sabah kursiyerlerine yönelik düzenlenen eğitime 150 kişi katıldı. Bugün 11.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda yapılan eğitimde, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi doğrultusunda önlenmesine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verildi.