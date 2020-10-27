İnesmek Mutfağı hizmet vermeye başladı

İnegöl'ün eşsiz lezzetleri ve geleneksel mutfağın enfes tatlarının yer aldığı İnesmek Mutfağı, misafirlerini ağırlamaya başladı. Mini bir sosyal tesis olan ve otantik ortamıyla dikkat çeken İnesmek Mutfağı sunumları ve lezzetiyle davetlilerden tam not aldı.

İnegöl Belediyesi, şehrin eşsiz lezzetleri ve geleneksel tatlarını yaşatmak, gelen misafirlere ikram etmek adına ilk sosyal tesisini açtı. İnesmek Mutfağı ismi verilen tesis, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinin zemin katında hayata geçirildi. Otantik ortamı ve damaklarda eşsiz bir tat bırakan yemeklerinin yanı sıra sunumuyla da dikkat çeken İnesmek Mutfağı, Pazartesi günü misafirlerini ağırlamaya başladı. Tesis için bugün sınırlı sayıda katılımla mini bir açılış töreni yapıldı. Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç'ın katıldığı törende, İnesmek Mutfağı kurdele kesimiyle açıldı. Ardından davetlilere yemek ikramı yapıldı.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl toplamda 81 vilayetten insanın yaşadığı, köklü medeniyete sahip bir nadide ilçelerden biridir. Biz burada en önemli özelliklerimiz olan bizim gelenek ve göreneklerimizden, adetlerimizden neleri öne çıkarabiliriz dediğimizde gastronomi anlamında yemek kültürümüzü ön plana çıkarabileceğimizi düşündük. Bununla ilgili uzun zamandır yapmış olduğumuz hazırlıkları bu mutfağımızda hayata geçirmek istiyoruz. Burası işin birinci adımı. Çünkü burada merkezimiz içerisinde oluşturduğumuz mutfakta misafirlerimiz ağırlayacağız. Lakin ikinci etapta bunu bir mahalle konağımıza veya sosyal tesise taşımak ve daha profesyonel hale dönüştürmek istiyoruz. Bu vesileyle ben tüm vatandaşlarımızı bu mutfağa davet etmek istiyorum. Bu yeni lezzetleri ve İnegöl'ün kendi kültür lezzetlerini vatandaşlarımıza sunmak istiyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlerleyen dönemlerde İnesmek Mutfağının farklı alanlarda da hizmet vereceğini kaydeden Taban, “Bugün salgından dolayı sınırlı sayıda katılımla sembolik bir açılış yaptık. İnşallah bu mutfağın benzerlerini ilerleyen dönemlerde farklı alanlarda da görmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Kaymakam Şükrü Görücü ise, “Bugün İnegöl'ümüz için, İnegöl'ümüzün ve İnegöl yemeklerinin tanıtımı noktasında önem arz eden bir tesisin çok kısıtlı sayıda katılımla açılışını yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Son günlerde artan Covid-19 vakalarına da değinen Kaymakam Görücü, “Bizim için asıl önemli olan il ve ilçemizdeki salgın durumu. Son günlerde vakalar artmış durumda. Bir kez daha hemşerilerimizi uyarıyoruz; maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Bu savaşı kazanmanın yolu kurallara uymaktan geçiyor” dedi.