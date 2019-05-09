İNESMEK yaz kursları sezonunu açıyor

12 farklı branşta açılan kayıtlar 31 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kurulduğu günden bu yana birçok alanda eğitim vermiş ve pek çok insanın da hayalini gerçekleştirmiş olan İNESMEK kapsamında yaz döneminde açılacak kursların kayıtlarıyla ilgili açıklama yaptı. İNESMEK'in yaz dönemi kurs kayıtlarının 10 Mayıs Cuma günü itibariyle başladığını dile getiren Taban, kayıtların 31 Mayıs Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti. İNESMEK'in örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı, sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli ve yaygın eğitim ilkeleri ile İnegöllü hemşerilerimize sanatsal alanda tasarım ve hayal gücü becerileri kazandıran bir merkez olduğuna vurgu yapan Taban, “Bir toplumun ilerlemesinde en önemli etkenlerden biri bilim, kültür, felsefe, yaşam standartları ve sanat arasındaki etkileşimdir. Bundan dolayı İNESMEK kurslarımızı önemsiyoruz ve her geçen gün hizmet kalitesini ve branş sayısını arttırarak İnegöl halkına hizmet vermek noktasında çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıldır İNESMEK Kurslarımızı Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezimizde vermekteyiz. İyileşen fiziki şartlar ile birlikte kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin daha da güzel işler ortaya koyduklarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir” dedi.

İnegöl Belediyesi'nin bir eğitim ve kültür hizmeti olan İNESMEK'in İnegöl'de kültür ve sanat eğitimi konusunda önemli bir boşluğu doldurduğuna dikkat çeken Taban, “İNESMEK, 8 yılda 22 bin 863 kişiye eğitim verirken, bu yıl 47 usta öğretici ile 84 farklı branşta, 179 grupla 3 bin 888 kursiyere hizmet vererek 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana pek çok insan için umut olmuş, pek çok insanın da hayalini gerçekleştirmiş İNESMEK adeta bir okul özelliğine sahip” şeklinde konuştu.

Yaz döneminde açılacak kurslara da değinen Taban, “Vatandaşlarımızın zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için yaz döneminde de belli başlı kurslarımıza devam edeceğiz. Bu bağlamda; Aöf, İlahiyat-İlitam-Arapça Hazırlık, Arapça Seviye A1, Bilgisayar İşletmenliği, Dekoratif Ahşap Süsleme, El Nakışları, Filografi, Giyim, İngilizce Seviye A1, Mefruşat, Resim, Yağlı Boya, Tel kırma, Yetenek Sınavına Hazırlık (Resim), kayıt başvuruları Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde şahsen veya www.inesmek.org adresinden online olarak yapılabilecektir” açıklamalarında bulundu.