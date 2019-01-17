İNESMEK'te 691 kursiyer sertifikasını aldı

İnegöl Belediyesi'nin 2011 yılında hayata geçirdiği Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk dönemini tamamladı. 64 ayrı branşta 691 kursiyer ara dönem sertifika töreninde belge aldı.

Sertifika töreni Belediye Tiyatrosunun “Ocak” isimli tiyatro gösterisiyle başladı. Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Partili yöneticilerin de katıldığı programda, salonu dolduran kursiyerler tiyatro gösterisini ilgiyle izledi. Başkan Ali Taban, “İNESMEK çok büyük bir aile. Toplumun her kesimi burada kendisine bir yer buluyor. Burada kendisine eklediği özelliklerle hayata daha güzel bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle 64 ayrı branşta artık hizmet verir duruma geldik. 47 tane de usta eğiticimizle de bu eğitimleri sürdürüyoruz. Ben zaman zaman bu kurslara ziyaretler yaparak bir memnuniyet veya memnuniyetsizlik var mı diye kursiyerlerimizle görüşüyorum. Gerçekten bu programın faydalı bir hale dönüşmesini istiyorum. Gördüğüm şudur ki; faydalı bir iş yaptığımızı kursiyerlerimiz bizlere ifade ediyorlar. Özellikle şuan içerisinde bulunduğumuz binaya geçtiğimizde, bu faaliyetler daha da bir anlam kazanmaya başladı. Çünkü fiziki anlamdaki ihtiyaçları giderdiğimizde, daha iyi imkanlar sunduğumuzda bu çok daha anlamlı oluyor. Sizler de bundan memnun kaldığınızı her fırsatta ifade ediyorsunuz. Ben bu kurslarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak bu kurslar siz olmadan bir anlam ifade etmiyor. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de ben Halk Eğitim Merkezimize etmek istiyorum. Çünkü burada öğretmenlerimizi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz üzerinden aldığımız için onların da büyük emekleri var. İnşallah çok daha güzel kurslar, fikirler, projelerle sizlerin karşısında olmayı arzu ediyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından İNESMEK kursiyerleri gruplar halinde sahneye davet edilerek protokol mensupları tarafından sertifikaları takdim edildi.