INEVA, atığı enerjiye dönüştüren teknolojisi ile IFAT Eurasia'da

INEVA Çevre Teknolojileri, atık su arıtma çamurlarını termal olarak bertaraf ederek doğaya, çevreye ve yenilenebilir enerjiye katkı sağlayan teknolojisi ile IFAT Eurasia'da yerini aldı.

Coşkunöz Holding bünyesinde 2014 yılında kurulan ve atık bertaraf sistemleri üzerinde çalışmalar yapan INEVA, çevre teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonu IFAT Eurasia 2019'da, sektörüne yeni bir boyut getiren teknolojilerini anlatacak. Gün geçtikçe artan sanayileşme ve şehirleşmenin olumsuz bir getirisi olarak problemleri çözmek üzerine geliştirilen teknolojilerin tanıtıldığı fuar, 50'den fazla ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

TÜBİTAK ile geliştirdiği sistem ile Türkiye'de ilk defa atığın maksimum düzeyde bertaraf edilmesini sağlayan sistemi geliştiren INEVA, ihtiyaç duyulan tonaja göre oluşturulan proje ve yerinde bertaraf konseptli teknolojisini ziyaretçileri ile paylaşacak.

Atığı enerjiye dönüştürerek geri kazanım sağlayan, üstün teknolojisi ile ilgi gören ve sürdürülebilir enerji alanında da çığır açan yüzde 100 yerli sermayeli INEVA, yeni iş birlikleri oluşturmayı ve inovatif hizmetlerini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.