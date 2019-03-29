INEVA, atığı enerjiye dönüştüren teknolojisini IFAT Eurasia'da tanıttı

INEVA Çevre Teknolojileri, arıtma çamurlarını termal olarak bertaraf eden teknolojini IFAT Eurasia'da tanıttı.

IFAT Eurasia, 28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde, çevre teknolojileri endüstri paydaşları, atık üreticileri, OSB temsilcileri, bakanlık ve belediyelerden yetkililer, kamu işletmelerinden yöneticiler, yerel ve uluslararası basın ve sektörün diğer aktörleri ile birlikte 50'den fazla ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 2016 yılında Coşkunöz Holding bünyesinde kurulan ve atık bertaraf sistemleri üzerinde çalışmalar yapan INEVA, IFAT Eurasia 2019'da sektörüne yeni bir boyut getiren teknolojisini anlattı. 250'den fazla katılımcının yer aldığı fuarda, atıktan enerji sektörünün öncülerinden olan ve çevre teknolojilerini geliştirmek adına kurulan bertaraf tesisindeki çalışmaların maketle sergilendiği stant tasarımıyla dikkat çeken INEVA, aynı zamanda ziyaretçilerini VR gözlükle ile birlikte Kocaeli - Başiskele'de kurulumunu ve deneme yakmalarını başarıyla tamamladığı saatte 960 Kw elektrik üretecek olan tesisinde gezintiye çıkardı. TÜBİTAK ile birlikte, Türkiye'de ilk defa atığın azami şekilde bertaraf edilmesini sağlayan sistemi geliştiren INEVA, ihtiyaç duyulan tonaja göre oluşturulan proje ve yerinde bertaraf konseptli teknolojisini ziyaretçileriyle paylaştı. Atığı enerjiye dönüştürerek geri kazanım sağlayan, üstün teknolojisi ile ilgi gören 100 yerli sermayeli INEVA, yeni iş birlikleri oluşturma ve inovatif hizmetlerini daha geniş kitlelere duyurma hedefine ulaştı.