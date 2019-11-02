ING Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 112 - Galatasaray Doğa Sigorta: 93

ING Basketbol Süper Lig’i 6.
ING Basketbol Süper Lig'i 6. hafta maçında Tofaş, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 112-93 mağlup etti.
Salon: Tofaş
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Can Mavisu
Tofaş: Lojeski 22, Muhsin Yaşar 7, Meija 21, Berk Uğurlu 18, Williams 25, Phillip 4, Barış Ermiş 11, White 4, Bora Satır, Berkan Aksu, Ata Can Atsüren
Başantrenör: Orhun Ene
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 19, Harrison 14, Yiğit Arslan 5, Auguste 24, Moore 8, Whittington 11, Ege Arar 2, Can Korkmaz 6, Göksenin Köksal 4
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. Periyot: 26-21 (Tofaş lehine)
Devre: 56-44 (Tofaş lehine)
3. Periyot: 82-69 (Tofaş lehine)
Diskalifiye: Orhun Ene (07.32) (Tofaş)
5 faulle çıkanlar: Muhsin Yaşar (31.23), Berk Uğurlu (39.58) (Tofaş)