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ING Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 112 - Galatasaray Doğa Sigorta: 93

ING Basketbol Süper Lig’i 6.

ING Basketbol Süper Lig'i 6. hafta maçında Tofaş, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 112-93 mağlup etti.



Salon: Tofaş


Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Can Mavisu


Tofaş: Lojeski 22, Muhsin Yaşar 7, Meija 21, Berk Uğurlu 18, Williams 25, Phillip 4, Barış Ermiş 11, White 4, Bora Satır, Berkan Aksu, Ata Can Atsüren


Başantrenör: Orhun Ene


Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 19, Harrison 14, Yiğit Arslan 5, Auguste 24, Moore 8, Whittington 11, Ege Arar 2, Can Korkmaz 6, Göksenin Köksal 4


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


1. Periyot: 26-21 (Tofaş lehine)


Devre: 56-44 (Tofaş lehine)


3. Periyot: 82-69 (Tofaş lehine)


Diskalifiye: Orhun Ene (07.32) (Tofaş)


5 faulle çıkanlar: Muhsin Yaşar (31.23), Berk Uğurlu (39.58) (Tofaş)

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