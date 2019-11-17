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ING Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 76 - Fenerbahçe Beko: 82

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi mücadelesinde sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko’ya 76-82 mağlup oldu.

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi mücadelesinde sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 76-82 mağlup oldu.


ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, parkeden 76-82 galip ayrılarak, serisini 3 maça çıkardı. Fenerbahçe Beko ligdeki 7. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.



Salon: Tofaş Spor Salonu


Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker


TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, DJ White 12, Tarik Phillip 18, Matthew Lojeski 3, Devin Williams 7, Barış Ermiş 11, Samuel Mejia 13, Berkan Durmaz 2, Muhsin Yaşar 8


Başantrenör: Orhun Ene


Fenerbahçe Beko: Leo Westermann 9, Melih Mahmutoğlu 29, Kostas Sloukas 7, Ahmet Düverioğlu 15, Joffrey Lauvergne 8, Nikola Kalinic 7, Derrick Williams 2, Berkay Candan, Ali Muhammed


Başantrenör: Obradovic


1. Periyot: 13-25 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 32-38 (Fenerbahçe Beko lehine)


3. Periyot: 46-68 (Fenerbahçe Beko lehine)

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