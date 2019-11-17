ING Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 76 - Fenerbahçe Beko: 82

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi mücadelesinde sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 76-82 mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, parkeden 76-82 galip ayrılarak, serisini 3 maça çıkardı. Fenerbahçe Beko ligdeki 7. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Salon: Tofaş Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker

TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, DJ White 12, Tarik Phillip 18, Matthew Lojeski 3, Devin Williams 7, Barış Ermiş 11, Samuel Mejia 13, Berkan Durmaz 2, Muhsin Yaşar 8

Başantrenör: Orhun Ene

Fenerbahçe Beko: Leo Westermann 9, Melih Mahmutoğlu 29, Kostas Sloukas 7, Ahmet Düverioğlu 15, Joffrey Lauvergne 8, Nikola Kalinic 7, Derrick Williams 2, Berkay Candan, Ali Muhammed

Başantrenör: Obradovic

1. Periyot: 13-25 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 32-38 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 46-68 (Fenerbahçe Beko lehine)