İngiltere'de yaşayan Türk öğrenciler, kültürlerini öğreniyor

İngiltere'de yaşayan Türk ailelerin çocukları, Londra'da görevli İmam Hatip Murat Küçük tarafından kültürlerini tanımaları için 11 günlük program ile Türkiye'ye geldi. Gezi doğrultusunda İnegöl'e de gelen lise düzeyindeki 10 öğrenci, Belediye Başkanı Alper Taban ile buluştu.

İnegöl'ün sevilen hafızlarından İmam Hatip Murat Küçük, bir süre önce Diyanet tarafından Londra'da görevlendirilmişti. Murat Küçük, burada özellikle yurt dışında doğup büyümüş Türk ve Müslüman gençlerin kültürlerini tanımaları, kimliklerini kaybetmemeleri adına çalışmalar yapmaya başladı. Bu doğrultuda aslen Türk olan ancak İngiltere'de doğup büyümüş 10 lise öğrencisi için tarihlerini ve kültürlerini tanımaları adına Türkiye turu planladı. 15-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye turu doğrultusunda, Hafız Murat Küçük Londra'da yaşayan ve yaşları 14-19 arasında değişen Türk lise öğrencilerini Türkiye'ye getirdi.

Program doğrultusunda; İstanbul, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Söğüt ve İnegöl'ü içine alan 11 günlük gezi gerçekleştirildi. Amacı Osmanlı'nın kurulduğu toprakları, Türk tarihine damga vurmuş şehirler ve kişileri yurt dışında yaşayan Türk gençlerine tanıtmak olan program dahilinde İnegöl'de; Oylat gezisi yapıldı, İnegöl Köfte ikram edildi, İshakpaşa bölgesi gibi tarihi mekanlar ziyaret edildi ve Mobiliyum ziyaret edildi. Öğrenciler İnegöl gezisi sırasında İmam Hatip Murat Küçük ve Eğitimci Ayhan Bayraktar ile birlikte Belediye Başkanı Alper Taban'ı da ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, öğrencilerin Türkiye programı ve yapılan organizasyonlar konuşuldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilere hediye takdimi de gerçekleştirdi.