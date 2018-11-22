İnkaya çınarına “abi” geliyor

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı yazlık tatil beldesi Yeniköy yakınlarında en az 600 yaşında olduğu tahmin edilen dev çınarın tescil edilmesi için çalışmalar başladı.

Bayramdere Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Çolak'ın Karacabey Belediyesi ekiplerine haber vermesiyle bulunan çınarın 30 metre yüksekliğinde genişliğinin ise 10,5 metre olduğu belirlendi. Ağacın tescillenmesi için harekete geçtiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, “Muhammed Çolak isimli kardeşimiz bu çınarı bulunca bize bildirdi. Dere çınarı olarak tabir edilen çınarı görmeye geldik. İfade edildiğine göre eni 10.5 metre ve yüksekliği 30 metre. Şu ana kadar tescillenen İnkaya Çınarı 9.2 metre genişliği ve 35 metre yükseklikte. Bakıldığından bu dere çınarının yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Tescili yapılacak. Bu dere çınarının yanından yılanlı çınar diye tabir edilen ve 9.5 metre genişliğinde olan başka çınarımız da mevcut. Bir taraftan akan suyumuz, anıt çınarlarımız ve ormanımızla burası doğal bir doku. Burası vatandaşlarımızın ve insanlarımızın gezmesi ve istifade etmesi gereken bir alan. Bu bölgeyi düzenleme yaparak bütün Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Ihlamur Ormanları ve Longoz Ormanları arasında bir vadide olan ve yanında bir akarsu bulunan dere çınarımız, tescil edildiğinde Türkiye'nin en büyük çınarı olarak literatüre girecek. Şimdiye kadar en büyük çınar olarak tespit edilen İnakaya çınarına da bu vesileyle bir abi gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Bayramdere Mahallesi'nde ikamet eden ve yetkililere çınarı haber veren Muhammed Çolak "Çocukken balık tutmaya geldiğimiz bu ağacın çevresinde oynardık. O zamanlar ağacın geniş oyukları vardı. İçine bile girerdik. Yaşlı olduğunu biliyorduk ama anıt ağaç olabileceğini düşünmemiştik. Umarız Bayramdere Mahallemize değer katacaktır" dedi.

Bilindiği üzere Türkiye'nin en yaşlı ve meşhur çınarı Uludağ yolundaki İnkaya çınarı 9.2 metre genişliği ve 35 metre yükseklikte. Karacabey'de bulunan çınar ağacı ise 10.5 metre gövde genişliğine sahip ve yerden 30 metre yükseklikte. Bu tarz ağaçlarda yükseklik ve genişlik her zaman yaş belirlemede etken olmadığı için uzman ekiplerce yapılacak çalışmalar ile yaşının ortaya çıkarılması bekleniyor. Eğer yaşı tahmin edildiği gibi 600'den fazla çıkarsa Türkiye'nin en yaşlı çınar ağacı olarak kayıtlara geçebilir.