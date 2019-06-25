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İnkayalılar gönüllerince eğlendi

Karacabey İnkaya Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 17.

kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Karacabey'de İnkaya köylüleri okul bahçesinde derneklerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Organizasyonda Bursa Mehter Takımı ve Ekspres Tiyatro gösteri sundu. Ayrıca sahneye çıkan Bursa Gönüllü Solistler Grubu Türk sanat müziği konseri verdi. Dernek başkanı İdris Yıldız yaptığı açılış konuşmasında, derneğin 17 yıl önce Bursa'da Fatih Mahallesi'nde kurulduğunu, Karacabey ve köylerinde 2002 yılında kurulan ve şu ana kadar faal halde çalışan tek dernek olduklarını söyledi. Yıldız, köyde her yıl birçok farklı faaliyet düzenlediklerini belirtti. Yıldız, katkılarından dolayı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a teşekkür etti.

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