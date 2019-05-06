İnoksan ve Big Chefs'in marka hikayeleri ‘Bir Aşçının Dünlüğü'ne konuk oldu

Türkiye genelinde gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 3 yıl önce İnoksan'ın Big Chefs Mutfaklar Koordinatörü Murat Aslan ile birlikte başlattığı ‘Bir Aşçının Dünlüğü' serüveni sezon finali yaptı.

Mutfağın lideri İnoksan, gastronomi sektörüne değer katan ve eğitimin önemini vurgulayan projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Yaklaşık 3 yıldır süren, toplamda 54 okulda, 12 bini aşkın öğrenciyle buluşan Bir Aşçının Dünlüğü Projesi'nin sezon finali gerçekleşti. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık ve Big Chefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli'nin de katıldığı etkinlik büyük beğeni topladı.

İnoksan ve Big Chefs'in marka hikayelerini konu alan etkinlikte Vehbi Varlık ve Gamze Cizreli, Murat Aslan'ın moderatörlüğünde dünlerini anlattılar. Öğrencilerden gelen sorularla cevap veren etkinlik Bir Aşçının Dünlüğü söyleşişi ve Murat Aslan'ın imza günü ile devam etti. Bir Aşçının Dünlüğü söyleşileri yeni sezonda tüm hızıyla devam edecek.