İnoksan'da hedef ABD, Çin ve Afrika

Ayrıca İnoksan Genel Müdürü Esra Batkın, 2019'da ABD, Çin ve Afrika pazarlarının kendileri için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik 2018 yılında çalışmalarını tamamlayan İnoksan, 2 milyon avroluk makine yatırımıyla özellikle stratejik ürün gruplarında kapasite artışı gerçekleştirdi. Sene başında 2019 yılında global pazarlarda daha aktif olacaklarının sinyalini veren İnoksan Genel Müdürü Esra Batkın, “2019'un ilk çeyreği beklentilerimizin üzerinde, verimli ve güzel geçti. Önümüzdeki süreçte yurtdışındaki stratejik iş birlikteliklerine yoğunlaşacağız" diye konuştu.

“ABD, Çin ve Afrika pazarları önem taşıyor”

İnoksan'ın 2019 yılı için öncelikli hedefi, markalaşma ve ürün geliştirme süreçleri ile birlikte yaklaşık 8 yıldır dahil olduğu Turquality programı çerçevesinde ihracat oranını artırmak olduğunu belirten Esra Batkın, "Asya Pasifik ve CIS ülkelerinde oldukça güçlü durumdayız. 2019'daki en önemli hedefimiz; Avrupa'daki toptan satış fırsatlarını değerlendirmek. Bu konuda 2018 başından bu yana ciddi girişimlerimiz oldu. 2019 ilk çeyrek itibarı ile sonuçlarını almaya başladık. 2019 ortasında bu kanaldaki ivmemiz artacaktır. Bunun yanında 2019'da ABD, Çin ve Afrika pazarları bizim için birincil sırada önem taşıyor. ABD'de mevcut bir organizasyonumuz var ve güçlenerek büyüyor. Çin pazarında yaptığımız belge yatırımları ile 2019 ortalarında satışlarımızın hızlanmasını bekliyoruz. Afrika'da büyük işler almaya başladık. Operasyonel anlamda zorluklar taşıyan bir pazar olsa da büyük bir potansiyel var” diyerek ihracat hedeflerini özetledi.

"Büyük otel ve tesislerde İnoksan imzası"

Yılın ilk çeyreğini başarılı rakamlar ile kapatan mutfak lideri İnoksan'ın, bu başarısında ihracat hedeflerinin gerçekleşmesinin de payı olduğu belirten Batkın, "İhracat hedefimiz düşündüğümüz seviyede gerçekleştiği için 2019 yılı ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreğe bakışımız da oldukça pozitif. İlk çeyrekte ihracat sonuçlarına göre Ar-Ge ve teknolojiye yaptığımız yatırımların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu görmekteyiz. Ülke turizmindeki olumlu gelişmelerden dolayı turizm yatırımcıları ile iş birliği yapma konusunda ciddi adımlar atıyoruz. Büyük otel ve tesislerin mutfaklarında İnoksan imzası görmeye devam edeceksiniz" şeklinde konuştu.