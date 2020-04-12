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İnşaat alanında otlayan inek su kuyusuna düştü

Bursa’nın İznik ilçesinde inşaat alanında otlayan inek, üzeri sunta ile örtülmüş su kuyusuna düştü.

Bursa'nın İznik ilçesinde inşaat alanında otlayan inek, üzeri sunta ile örtülmüş su kuyusuna düştü.


Olay Mustafakemalpaşa Mahallesi İznik Devlet Hastanesi arkasında yapımı süren siteler inşaatında meydana geldi. Sahibi tarafından otlaması için araziye salınan inek, üzeri sunta ile korumaya alınan su kuyusuna düştü. İneğin sesini duyan civardaki vatandaşlar su kuyusunun başına geldi. Vatandaşlar durumu zabıtaya haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri ile birlikte vatandaşlar kuyuya düşen inek için seferber oldu. Su kuyusunun üzerindeki suntalar kaldırıldı. İnek ise kendi imkanı ile kuyudan çıkmayı başararak otladığı araziye doğru koştu. Zabıta ekipleri daha sonra su kuyusunun etrafına güvenlik bandı çekti.

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