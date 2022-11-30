İnşaat bekçisi ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden bir site inşaatında görevli bekçi ölü bulundu.

Olay, Baykoca Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'nda bulunan inşaatta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın güvenliğini sağlayan Abdullah İlhan (56), inşaat çalışanları tarafından kulübesinde hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibi şahsın öldüğünü tespit etti. Şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.