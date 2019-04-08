İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İnşaat bekçisi ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey OSB’de meydana gelen olay dengesini kaybeden inşaat bekçisi aşağı düşerek yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey OSB'de meydana gelen olay dengesini kaybeden inşaat bekçisi aşağı düşerek yaralandı.


Alınan bilgilere göre, olay, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir fabrikanın inşaatında bekçilik yapan Mehmet C (58) inşaatı kontrol ettiği sırada ikinci katta dengesini kaybedince aşağı düştü. Bekçinin düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 acil servisine ekip verdi. Gelen ekipler yaralıya müdahale ederek ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Mehmet C'nin tedavisi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.