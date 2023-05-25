İnşaat şantiyesinde vinç devrildi: 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toplu konut inşaatının şantiyesinde vinç devrilmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Mustafakemalpaşa Lalaşahin Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Lalaşahin Mahallesi'nde başlayan 683 konutluk toplu konut inşaatının içinde kurulu bir vinç, çalışma esnasında halatının kopması sonucu devrildi. Temele yuvarlanan vincin operatörü, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Çalışma sahasında başka işçilerin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, yaralı vinç operatörü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.