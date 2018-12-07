"İnşaat sektörüne can suyu gerekiyor"

Türkiye'de 200'den fazla alt sektör ve dolaylı yoldan 5 milyon kişiye istihdam sağlayan inşaat sektörü son 3-4 aylık süreçte sıkıntılı süreç yaşadığını ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, 15 yıllık sürece baktığımızda Türkiye ekonomisine çok fazla katkı sağlayan sektörün, önümüzdeki 1 yıllık süreçte geçmişteki parlak yıllarını arayacak gibi göründüğünü söyledi. Aydemir, "Burada en büyük etken konut kredi faizlerinin son aylarda yüzde 2'ler seviyelerinin üzerine çıkmasını görmekteyiz. Konut kredi faizlerinin güven etkisi yıllık yüzde 12'ler seviyelerine alışmamızdır. Diğer etkenlere baktığımızda Temmuz ayının sonunda dolar kurunun 7 liralara kadar yükselmesi, mevduat faizlerinin yüzde 24'lere çıkması sektörün önündeki en büyük sıkıntılardan biri olmuştur" dedi.

İnşaat sektörünün son yıllardaki yükselişi, birçok kişinin bütçesini bilmeden inşaatçı olmasını veya bir masa sandalye koyup emlak ofisleri açmasını sağladığına değinen Aydemir, "Yaşanan olumsuz havadan dolayı da şu anda birçok firma da sorun yaşamaktadır. Sektörde olumsuz hava olmasına karşın, doğru lokasyon da, doğru projeler ve güçlü inşaat firmalarının ayakta durması ve satış sıkıntısının olmadığını görmekteyiz. Nisan 2018'deki Bursa inşaat fuarında inşaat firmalarının farklı satış teknikleri geliştirmeleri gerektiğini söylemiştik. Şirket içi finansmanlar, eski daireni getir yeni daireni al, belli bir ödeme yaptıktan sonra dairesini teslimden sonra 60 ay veya 120 ay ile ödemeler yapılmaya başlamıştır. 31 Aralık 2018'e kadar uzatılan tapu masraflarındaki binde 30'a düşürülmesi, KDV oranlarının düşürülmesinden daha çok konut kredi faizlerinin sektörün daha hareketlilik ve canlılık getirdiğini göstermiştir. Eğer konut kredi faizlerinin yüzde 1,2 gibi makul seviyeler altına düşmesi sektöre can suyu gibi gelecektir. Eğer 6 aylık süreçte gerekli önlemler alınmazsa sektörün daha da daralacağını görmekteyiz" dedi.

Türkiye'ye baktığımızda yıllık 600 bine yakın evlilik ve 300 bine yakın da boşanmanın olduğunu, kentsel dönüşüm ve göçler ile birlikte yıllık 1 milyona yakın gayrimenkul satışı gerçekleştiğini belirten Aydemir, "2017 yılını 1 milyon 409 bin rekor bir satış ile kapatan Türkiye, bu sene 1 Milyon 350 bin civarı konut satışı gerçekleşecek gibi görünmektedir. 2019 yılı için aynı iyimser tahmini yapmamız imkansız ve gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde satışların çok daha aşağılara ineceğini öngörmekteyiz. 2017 yılında 56 bin 192 rekor konut satışı ile kapatan Bursa, 2018 yılında yüzde 10'a yakın bir düşüş ile kapatacak gibi görünmektedir. Arsa fiyatlarının, inşaat maliyetlerinin ve geçmiş yıllarda talebin yüksek olması konut fiyatlarını yukarı çıkarmıştır. Nilüfer bölgesinde 1+1 dairelerin 250 bin, 2+1 dairelerin 400 bin ve 3+1 dairelerin 500 bin ve üzerine çıkması alım gücünü düşürmeye başlamıştır. Bir odanın müşteriye maliyetinin 100-150 bin arasında olduğunu görmekteyiz. Son aylarda ise konut fiyatlarında yüzde 10'a yakın geri geldiğini ve ileri ki zamanlarda doğru projelerin fiyatları sabit kalırken, birçok projenin de fiyatlarında bir basamak düşüş olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Balıkesir'de son yıllar da Türkiye'nin en iyi çıkışını gerçekleştiren illerinden biri olduğunu ifade eden Aydemir, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de bunun devam edeceğini öngörmekteyiz. 2017 yılında 28 bin 268 adet rekor satışla kapatmıştır. Bu sene ise geçen seneki satışlarının üzerinde satış gerçekleştirecektir. Burada en büyük etkenler, otobanların güzergahları, büyük sanayi yatırımları, yeni alışveriş merkezi, körfez bölgesindeki Güre, Altınoluk, Ayvalık, Akçay, Sarımsaklı'daki gayrimenkul satışlarını yükseltti" şeklinde konuştu.