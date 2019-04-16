İnşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbi Bursa'da atacak

Bursa Yapı ve Rising City Gayrimenkul Fuarları 18-21 Nisan tarihlerinde TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 80'den fazla proje, 9 bine yakın konut ve 500'ü aşkın ofis görücüye çıkacak. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2 milyondan fazla insana istihdam sağlayan, kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan bir konumda bulunan inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin büyümesine büyük güç kattığını söyledi.

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün gelişimine destek veren çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Rising City Gayrimenkul Fuarı'nın sektöre hareket kazandıran önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Fuarın kısa süre içerisinde inşaat sektöründeki tüm paydaşların heyecanla beklediği bir fuar haline geldiğini dile getiren Başkan Burkay, “Geçen yıl düzenlediğimiz fuarları 34 ülkeden ve yurt içinden 35 ilden gelen 46 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl fuara katılacak firmalarımız ziyaretçilere özel kampanya ve fiyat avantajları sunacak. Fuarlarımız sektöre canlılık katmaya devam edecek.” dedi.

Bursa Yapı Fuarı ile Rising City Gayrimenkul Fuarı'nı geride kalan 3 yılda 40'a yakın ülkeden gelen yabancı ziyaretçilerle birlikte toplam 160 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Burkay, fuarlara özellikle Körfez ülkelerindeki yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini vurguladı. Bu yıl düzenlenecek olan fuarlarda da önemli yabancı yatırımcıların fuarı ziyaret edeceğini söyleyen İbrahim Burkay, “Sektörümüzün döviz kazandırıcı niteliğini geliştirmek adına büyük gayret gösteriyoruz. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe marka firmaların katılımcı olarak yer alacağı fuarda önemli satışların gerçekleşeceğine inanıyorum” diye konuştu.