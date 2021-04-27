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İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binada oyun oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binada oyun oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.


Olay Huzur Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. 3 katlı inşaata oyun oynamaya giden Ertuğrul A. (14), karanlıkta göremediği 2. katın asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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