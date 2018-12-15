İnsanlık tarihi kadar eski ve köklü bir geçmişe sahip olan Kudüs'ün her yönüyle ele alındığı ‘İnsanlığın kırmızı çizgisi: Kudüs' sempozyumu ve II. Abdülhamid Han'ın Kudüs fotoğrafları sergisine Bursalılar büyük ilgi gösterdi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyum öncesinde tarihî Kudüs fotoğrafları sergisi açıldı. IRCICA arşivlerinden ve Sultan II. Abdülhamid albümlerinden seçilmiş ‘Tarihi fotoğraflarla Kudüs' sergisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından açıldı. Başkan Aktaş ve Ulcay, sergiyi gezerek, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktör Danışmanı Mustafa Şahidi Örnek'ten fotoğraflarla ilgili bilgiler aldı. IRCICA Genel Direktör Danışmanı Mustafa Şahidi Örnek, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mefail Hızlı'ya ‘Kudüs' kitabı takdim etti. Başkan Aktaş da Örnek'e Yeşil türbe çinisi hediye etti.

“Türkiye, mazlumun yanında”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, serginin ardından ‘İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, kutsal Kudüs'ün tarihi boyunca birçok yağma ve yıkıma mâruz kaldığını, barış, huzur ve güven ortamının uzun süre hasretini çektiğini söyledi. Başkan Aktaş, Kudüs'ün İslâm tarihi boyunca anıldığı adıyla ‘esenlik şehri' özelliğine ve sadece Müslümanlar eliyle kavuştuğunu belirterek, “Kudüs ile alâkalı İsâam dünyasının uyuyor olmasını çok mânidar buluyorum. Güçlü bir sesle haykırmalıyız ki Kudüs'te bir soykırım gerçekleştiriliyor. Asla buna sessiz kalamayız. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti'nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Başkan Aktaş, her zaman Kudüs'ü savunmaya devam edeceklerini hatırlatarak, sempozyumun da bu konuya duyulan hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

Ulcay Kudüs'ü anlattı

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da Kudüs ile ilgili bilgiler verdiği konuşmasında, “Tüm ilahi dinlerin ortak değeri olan Kudüs, İslam dünyası açısından Mekke ve Medine'den sonra üçüncü kutsal şehir olarak ayrıcalıklı bir yere sahip. Dört asır boyunca Kudüs'ü tüm inanç sahipleri için barış ve esenlik beldesi olarak yöneten Osmanlı'nın bölgeyi terk etmek zorunda kalmasından sonra göz bebeğimiz Kudüs sonra ne yazık ki huzur yüzü göremedi. Hazret-i Ömer tarafından 638 yılında Müslümanlar tarafından fethedilen Kudüs, Haçlı seferleri sebebiyle büyük katliâm ve yıkımlara sahne olsa da Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılmasıyla asırlar boyunca her dinin mensubunun hür bir şekilde inancını yaşama fırsatı bulduğu bir şehirdi. Osmanlı'nın bu topraklardan ayrıldığı 1917 yılından bu yana ise Kudüs, maalesef kaos ve zulümlerin yaşandığı bir şehir hâline getirildi” dedi.

Dünya barışı

Prof. Dr. Ulcay, Müslümanların göz bebeği Mescid-i Aksâ başta olmak üzere, Kudüs'ün bütün mukaddes mekânlarıyla işgâle karşı korunmasının, sadece Filistin ve Ortadoğu için değil dünya barışı açısından da çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Ulcay, sempozyumun da bu anlayışla Osmanlı'nın Kudüs'ten ayrılmak zorunda kaldığı 10 Aralık 1917 tarihinin 101. yıldönümünde Kudüs ve Mescid-i Aksâ hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek maksadıyla düzenlendiğini kaydederek sempozyuma büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mefail Hızlı da Kudüs'ün tarihi, sosyolojik ve siyasî değerinin yanı sıra daha çok dinî bir mesele olduğuna dikkati çekti. IRCICA Genel Direktör Danışmanı Mustafa Şahidi Örnek ise IRCICA çalışmaları hakkında bilgiler vererek, sempozyumun düzenlenmesinde emek verenlere teşekkür etti.

Akademisyenlerden Kudüs tahlili

Açılışın ardından Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru'nun başkanlığını yaptığı oturumda Prof. Dr. Mefail Hızlı, ‘Kudüs'te Osmanlı Vakıfları', Dr. Sezai Sevim, ‘Osmanlıların Kudüs'e Vefâsı ve Vedâsı', Dr. Şevket Yıldız ‘Bir İslâm Şehri Olarak Kudüs' ve Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu ‘İsrail Ulus Devleti Yasası ve Teolojik Dayanakları' konularında çalışmalarını paylaştı. Sempozyumda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 22 akademisyen gün boyunca Kudüs'ü farklı boyutlarıyla anlattı. Yıldız arşivindeki II. Abdülhamid döneminde çekilen Kudüs fotoğrafları sergisi vatandaşlardan ilgi gördü.