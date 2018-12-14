yıl dönümünde Kudüs ve Mescid-i Aksâ hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek maksadıyla “İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs” Sempozyumu yapılacak.

Bursa Uludağ Üniversite ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenledikleri “İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs” Sempozyumu yarın (cumartesi) saat 10.00'da Tayyare Kültür Merkezi'nde başlayacak. Üç ilâhi din tarafından da kutsal sayılan Kudüs, binlerce yıllık geçmişiyle önemini kaybetmemiş bir şehir. Birçok peygamberin uğrak yeri olan bu kutsal şehir, Peygamber efendimizin Mirac'a yükseldiği yer olan Mescid-i Aksâ'yı barındırması sebebiyle Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonra üçüncü mukaddes şehir olarak kabul ediliyor.

Hazreti Ömer tarafından 638 yılında Müslümanlar tarafından fethedilen Kudüs, Haçlı seferleri boyunca çok büyük katliam ve yıkımlara sahne oldu. Yavuz Sultan Selim'in padişahlığı döneminde Osmanlı topraklarına katılan Kudüs'te barış ve huzur dönemi olarak geçen dört asır boyunca üç ilahi dinin mensupları hür bir şekilde dinlerini yaşama fırsatı buldu. Osmanlıların bu topraklardan ayrıldığı 1917 yılından bu yana ise Kudüs, hep kaos, belirsizlik ve gerginliklerin yaşandığı bir şehir hâline geldi. Son zamanlarda Kudüs'ün statüsü hakkında alınan son derece yanlış bir kararla bu şehrin barış ve huzur iklimine dönüşmesi umutlarını tüketti.

Bütün Müslümanların göz bebeği Mescid-i Aksâ başta olmak üzere, Kudüs'teki bütün mukaddes mekânların mevcut statüsünün korunması ve gereken saygının gösterilmesi Filistin ve Ortadoğu barışı açısından önem kazandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirileceği sempozyumda, ülkemizin değişik üniversitelerinden 22 akademisyen gün boyunca Kudüs'ü çeşitli yönleriyle ele alacak. Sempozyumda ayrıca Yıldız arşivindeki II. Abdülhamid döneminde çekilen Kudüs fotoğraflarından oluşan bir sergi de yer alacak.