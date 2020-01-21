İnternet Gazetecileri Federasyonu Bursa'da kuruldu

İnternet Gazetecileri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mesut Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paydaşlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürdüğü İnternet Yasası'nın bir an evvel Meclis'ten çıkarılıp kanunlaşması gerektiğini söyledi.

Merkezi Bursa'da olacak olan Türkiye geneli internet gazetecileri derneklerinin katılacağı İnternet Gazetecileri Federasyonu kuruluşunu tamamladı.

Bursa'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İnternet Gazetecileri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mesut Demir, “Bugün mesleğimiz ve şehrimiz Bursa adına büyük bir gurur günü. İnsanlık tarihi birçok dönemlerden geçti ve nice çağları açıp kapattı. Bizler şu anda dijital çağı yaşıyoruz. Birçok alanda olduğu gibi medyada da önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Teknolojinin geldiği noktayı göz ardı edemeyeceğimiz süreçlerden geçiyoruz. Millenyuma adım attığımız 2000 yılından itibaren hayatımızın en önemli unsuru olan zaman, çok daha değerli hale geldi. Mesleğimizde de doğru ve tarafsız haberciliği hız ile birlikte harmanlamak adına somut adımlar atıldı” dedi.

"Habercilik online hale geldi”

Haberciliğin temel ilkelerinin yanına hızın da eklendiğini ve Türkiye'nin internet gazeteciliğiyle tanıştığını ifade eden Mesut Demir, “Türkiye'de habercilik tıpkı yaşam gibi ‘online' hale gelmişti, bizler de gazeteciler olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Olağandışı bir şekilde büyümeye başlayan mecranın amacı dışına taşmaması gerekiyordu. Türkiye'nin pek çok ilinde sırasıyla internet gazetecilerinin oluşturduğu meslek örgütleri faaliyete geçti. Meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde ‘birlikten kuvvet doğar' düsturuyla süreci bir çatı kuruluşa taşımanın zamanına eriştiğimize karar verdik” diye konuştu.

"Gazetecilerin sorunlarına çözüm üreteceğiz"

İnternet Gazetecileri Federasyonu'nun 5 derneğin katılımıyla kurulduğunu dile getiren Demir, “Federasyonumuzun kuruluşunu Bursa İnternet Gazetecileri Derneği, İnternet Gazeteciliği ve Blog Derneği, Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği, Balıkesir İletişim Derneği ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. Yılsonuna kadar Türkiye'deki tüm internet medya derneklerini federasyonumuza üye yapmak için yoğun bir çaba içinde olacağız. Kısacası, Meslektaşlarımızın problemlerine daha güçlü bir şekilde çözüm üretmek, yasal zeminde henüz ‘gazeteci' olarak addedilmeyen meslektaşlarımızın özlük haklarını elde etmelerini sağlamak için artık Genel Merkezi Bursa'da olan bir federasyonumuz var” ifadelerini kullandı.

"İnternet Yasası mart ayında çıkabilir"

“İl bazlı mücadeleler artık tek ses olarak devam edecek” diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Federasyon olarak ilk misyonumuz hali hazırda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paydaşlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürdüğü İnternet Yasası'nı bir an evvel Meclis'ten geçirilip kanunlaşması yolunda gerekli adımların atılmasının takipçisi olmaktır. Mesleğimizin geleceğine yön verecek, internet gazetecilerinin çalışma hayatı içinde yerini sağlamlaştıracak bu yasa teklifinin mart ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğine inancımız tamdır. Bu sayede 212 sayılı sözleşmeye tabi çalışan meslektaşlarımız, tıpkı yazılı, görsel ve işitsel medyalarda olduğu gibi aynı özlük haklarına internet gazetecisi olarak da sahip olacaktır. Bu şekilde merdivenaltı olarak tabir edilen internet sitelerinin yerini kurumsal internet medyaları alacak, ülke vizyonuna katma değer sağlayacak medyanın geleceği de kurtulacaktır. Federasyonumuzun, Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve günümüzde 8 gazeteciler federasyonu ile 83 gazeteciler cemiyetini temsil eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'na üyelik için de başvurumuzu yapacağız. Amacımız yazılı veya görsel basını yok etmek değil, yol arkadaşı olarak gazetecilik mesleğine ‘hızlı' bir şekilde katkı sağlamaktır. Basın toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür eder, kurulan federasyonumuzun ülkemize ve basın camiasına hayırlı olmasını dilerim.”