İnternet haberciliği kursiyerleri sertifikalarını aldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Bursa Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitim Programı'na katılanlar sertifikalarını aldı.

Merinos AKKM'de düzenlenen sertifika törenine çok sayıda davetli ve kursiyerler katıldı. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, törende yaptığı konuşmada, "Bu eğitimde Bursa'nın medya sektöründeki önemini gördük, artık yazılı basının her gün geriye gittiği, internet haberciliğinin hızlandığı bir dönemdeyiz. Yazılı basını bu çağa adapte etmemiz gerekir. Gazetelere reklam verme oranı yüzde 30 düşerken, internet medyasında yüzde 10 arttı. Bu fırtınaya intibak edemezsek kaybolup gideriz. Yazılı basının geçmişe dayalı bir kültürü var, internet medyasında hız var. Bu hız yanlış haberleri doğurabiliyor. Yayınlanan yanlış haber doğrudan daha ilgi çekici olabiliyor. Bu yüzden yazılı basının teyit kültürünü internet medyasına taşımamız gerekiyor. Bursa bunu başaracak illerden biri. Bu eğitim çalışmaları devam edecek. Basın İlan Kurumu her zaman medyaya destek verecek. İnternet medyasının da bir ahlâk ve hukuk çerçevesinde oluşmasına nezâret edeceğiz" dedi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, böyle bir projenin paydaşı olmaktan sevinç duyduklarını ifade ederek, ”İnternet önemini arttırarak devam ediyor. İnternet haberciliği çok önemli. Haber üreten, içerik yayanların bir sorumluluğu var. Bu açıdan kaliteli işler yapmamız lazım. Biz 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlayabiliyoruz. kaynaklar nasıl kullanılıyor sorusu hep vardır; şuna emin olun, bütün projeler sunulduğu andan itibaren bağımsız değerlendiricilerle değerlendiriliyor. Sonrasında akademisyenlerle değerlendirip yönetim kuruluna sunuluyor. Projeler titizlikle inceleniyor” diye konuştu.

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez de, "Sektörün ihtiyacı olduğuna inandığım bu projeye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum. İŞKUR ile yürüttüğümüz projede 1 milyon liralık kaynağı basın sektörüne sunduk. Proje devam ediyor. Bugün de BEBKA'nın teknik desteğinden faydalanarak bu eğitimi gerçekleştirdik" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ise, "Ülkemizde haberciliğin gelişmesiyle ilgili tüm arkadaşlarımızın gayretli bir çabası var. Büyükşehir olarak basının hep yanındayız, bizim çalışmalarımızın toplumumuzla paylaşılmasında size ihtiyacımız var. Bunun farkındayız. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.