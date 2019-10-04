İnternet yasası BİK'te masaya yatırıldı

Basın İlan Kurumu'nda internet haberciliği, basın kanununda değişiklik, internet gazetelerinin basın ilan alma hakkı ile ilgili yeni düzenlemeler ve gazetelerin geleceği masaya yatırıldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından yürütülmekte olan çevrimiçi gazetecilik çalışmaları çerçevesinde internet haberciliği ve gazetelerin geleceğine ilişkin İstanbul'da bir çalıştay düzenlendi.

Kurumun Cevizlibağ'da bulunan genel müdürlük binasında, Marmara Bölgesi'nde faaliyet yürüten İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'dan gazete ve internet haber siteleri temsilcileriyle birlikte bir toplantı düzenlendi. İnternet ve dijitalleşme sürecinin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelere yönelik hazırlıklar kapsamında düzenlenen toplantıda internet medyasının mevcut durumu değerlendirilip sektörün ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeler konuşuldu.

Toplantıda konuşan BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, sektörü muhafaza etme ve geleceğe taşıma noktasında çeşitli adımlar atma niyetinde olduklarını belirterek “İnternet medyasıyla ilgili bir mevzuat hazırlıyoruz ve elimizde bir taslak var. Esaslarını sizinle birlikte belirleyeceğiz. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız bu fikir alış verişlerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada bulunan değerli medya çalışanlarının katkılarıyla daha da işlevsel olacağını umuyoruz” dedi.

Duran alınacak ortak kararlarla sektörün ihtiyacını karşılayan bir mevzuat taslakları oluşturulacağını vurguladı. Toplantıya katılan Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir de, internet yasası ile ilgili dernek bünyesinde kurulan hukuk komisyonunun bir taslak hazırladığını ifade ederek, “İnternet yasası artık Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Bursa İnternet Gazetecileri Derneği olarak, Cumhurbaşkanlığı İletişi Başkanlığı, Basın İlan Kurumu ve BTK'nın yasa ile ilgili çalışmalarında ellerini güçlendirecek ve bilgilendirecek bir çalışmayı oluşturduğumuz hukuk komisyonumuz tarafından hazırlandı. İnternet yasası çerçevesinde internet haber siteleri, Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan alma hakkı elde edilecek. Resmi ilan alacak internet haber sitelerindeki kriterleri de taslak rapor halinde Basın İlan Kurumu'na sunduk. Önümüzdeki süreçte yasa tasarısı ve basın kanunundaki değişikliğe yönelik çalışma tamamlanıp meclise sunulacak. 2020 yılında internet yasasının ve basın kanununda değişikliğin yapılacağını umut ediyoruz” dedi.

Türkiye'nin 7 bölgesinde yerel ve bölgesel medya temsilcileriyle yapılması planlanan çalıştayların Marmara Bölgesi'ndeki ilk ayağı kurum personelinin de yoğun katılımıyla tamamlandı.