İnterneti olmayan öğrencilere fasikül desteği

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde interneti olmadığı için evde eğitim alamayan öğrencilere ders notları, testler, ödevler vb. kaynaklardan oluşan fasiküller hazırlandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber evlerinde interneti olmayan öğrenciler eğitim alamıyordu. Büyükorhan ilçesindeki internete erişim imkanı olmayan öğrenciler eğitimden mahrum kalmasın diyerek harekete geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu öğrenciler için ders notları, testler, ödevler vb. kaynaklardan oluşan fasiküller hazırladı.

Hazırlanan kaynaklar Büyükorhan İlçe Jandarma ekipleri tarafından öğrencilerin evlerine kadar götürülüp teslim edildi. Okullarıyla beraber öğretmen ve sınıf arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen öğrenciler ise uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Meşe ise öğretmenlerin öğrencilerle sürekli irtibat halinde olduğunu, kaynakların takibinin yapıldığını, amaçlarının okullar açılana kadar geçecek sürede öğrencilerin derslerden soğumalarını önlemek olduğunu belirtti. İlçede internet imkanı olan mahallelerde uzaktan eğitimle dersler işlenmeye devam ediyor.