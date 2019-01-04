Interpol'ün bültenle aradığı kadınlar hakim karşısında

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ mensubu bir grubun şehirde farklı adreslerde ikamet ettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandıkları öğrenilen 3 Fransız vatandaşı kadın ile örgüt ele başının korumalığını yapan bir şahsın da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesi ile sınır dışı edildi. 2 şahıs peyderpey çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İnterpol'ün aradığı 3 kadın ve bir kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılıkta sorgusu devam ediyor.