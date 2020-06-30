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İran'dan gelip Bursa'da uyuşturucu sattılar

Bursa’da takibe alınan 2 İranlının aracından 1 kilo uyuşturucu çıktı.

Bursa'da takibe alınan 2 İranlının aracından 1 kilo uyuşturucu çıktı. Yakalanan İranlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa'da G.Y. ve A.T. isimli 2 İran asıllı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden ekipler, zanlıları takibe aldı. Takibin ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, G.Y. ve A.T.'yi lüks otomobilin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik köpeğinin arama yaptığı lüks otomobilde 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen İranlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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