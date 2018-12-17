İrem Derici: "Uludağ kadar ağzım var"

Kış turizm merkezi Uludağ'da düzenlenen ‘Snow Weekend Festivali'nin ilk gününde İrem Derici hayranlarıyla buluştu. Sahnede ağzının Uludağ kadar büyük olduğunu söyleyen Derici, "Ön masalar genelde şanslı sayılır. Ama benim sahnemde asla. Çünkü benim ağzım büyük, ben tükürüyorum" dedi.

Uludağ'da düzenlenen 'Snow Weekend Festivali'nin ilk gününde sahne alan İrem Derici hayranlarını coşturdu. 4 dansçı ile 2 saati aşkın sürede sahnede kalan Derici, dans performansı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. "Ben Tek Siz Hepiniz" şarkısı ile sahneye çıkan Derici, kendi albümlerindeki şarkıların yanı sıra diğer sanatçıların şarkılarını da seslendirdi. Konser esnasında hayranları ile sohbet eden İrem Derici, ağzının Uludağ kadar büyük olduğunu dile getirerek, "Ön masalar genelde şanslı sayılır. Ama benim sahnemde asla. Çünkü benim ağzım büyük, ben tükürüyorum. Ben şarkı söylerken tükürüyorum, o yüzden şimdiden masaları peçete ile donatalım. Bakar mısınız abi Uludağ kadar ağzım var, ben ne yapayım" dedi.