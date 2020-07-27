İrfan Buz'dan Bursaspor'a veda mesajı

Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig hayallerini yitiren Bursaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, öğle saatlerinde oyuncular ve personelle vedalaşarak Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden ayrıldı. Buz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Evim gibi gördüğüm Bursaspor camiasında 24 Haziran itibariyle göreve başladım ve ekibimle birlikte tüm enerjimizi Süper Lig'e çıkmak üzere kullandık. Bu kısa süre içerisinde takımımızla pozitif bir ivme yakalamamıza rağmen maalesef şampiyonluğa ulaşamadık. Hiçbir karşılık beklemeden aldığımız bu görevi sezonun bitişiyle sonlandırmış bulunuyoruz. İnşallah Bursasporumuz en kısa sürede hak ettiği başarılara kavuşur. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, yönetimimize, kulüp personeline, futbolcu kardeşlerime ve büyük Bursaspor taraftarlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm Bursaspor camiasına saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kalbim her zaman bu şehirle olacak."