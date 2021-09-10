İş arayanların yüzü Yıldırım'da güldü

Yıldırım Belediyesi'nin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile İŞKUR işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Yıldırım İstihdam Merkezi' iş arayan ve işverenler arasında köprü görevi görüyor. Yıldırım İstihdam Merkezi'ne yılın ilk 8 ayında 37 bin 918 kişi başvuruda bulunurken, bunlardan 4 bin 489'u işe yerleştirildi. İstihdam Merkezi'ne ağustos ayında başvuru yapan 5 bin 121 kişiden ise 743'ü Yıldırım Belediyesi'nin aracılığıyla istihdam edildi.

Şehri imar ederken merkeze insanı koyduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediyecilik özünde insanı mutlu etme, insanın hayatını kolaylaştırma işidir. Bu bilinçle bir yandan yollar, binalar, parklar inşa ederken diğer yandan da hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik yaşamlarını geliştirecek, refahını artıracak hizmetlere odaklanıyoruz. Vatandaşımızın kendisine dert edebileceği her mesele bizim için önemlidir. İşsizlik de, insanımızın huzurunu kaçıran, mutluluğuna engel olan ve refah seviyesini düşüren meselelerin başında geliyor. Yıldırım Belediyesi olarak işsizliği azaltmak, hemşehrilerimizin istihdamına katkı sağlamak için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalardan biri de Yıldırım İstihdam Merkezi. Bu merkezde iş arayan hemşehrilerimize hem eğitim veriyoruz hem de işverenle buluşturuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş görüşmeleri sayesinde 4 bin 489 vatandaşımızın istihdamına katkı sağladık. İnşallah bu merkezimiz sayesinde daha fazla hemşehrimizi iş sahibi yapacağız. İş bulan gençlerimiz mutlu olacak, anneler mutlu olacak, babalar mutlu olacak, eşler mutlu olacak, çocuklar mutlu olacak. Onların mutluluğu ile biz mutlu olacağız. ‘Mutlu bir Yıldırım' için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.