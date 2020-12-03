İş dünyası hibe desteği istiyor

BURSA (İHA) Özellikle salgın sürecinde ikinci pik dönemi ile alınan tedbirler kapsamında askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin desteklenmesi gerektiğini belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş insanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Bu süreci birlik olursak en iyi, en az hasarla tamamlarız. Bunun için de merkezi bütçeden işletmelerimize hibe desteğinin verilmesi gerektiği düşüncesini paylaşıyoruz" dedi

Korona virüsün yeniden pik yapması ile birlikte alınan tedbirlerin özellikle faaliyetleri askıya alınan sektörleri zor duruma soktuğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş insanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Pandeminin Türkiye'de de görülmesinin ardından AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi, konaklama vergisinin de Kasım ayına kadar uygulanmaması, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenmesini ve gerekli durumlarda ilave finans desteği sağlanması, ihracatçı firmalara stok finansmanı desteği verilmesi ve esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, asgari ücret desteğinin devam etmesi gibi önlemler alınmıştı. Fakat şimdi ikinci kez yaşanan kısıtlamalar ve üzerine ertelenmiş vergi, muhtasar ve SGK ödemeleri ile alınan kredilerin ödemeleri başladı. Bu da toparlanamayan işletmeleri içinden çıkılmaz bir duruma soktu" dedi.

"Rekabetçi bir Türkiye için hibe desteği gelmeli"

Özellikle salgın sürecinde ikinci pik dönemi ile alınan tedbirler kapsamında askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin desteklenmesi gerektiğini belirten Çevikel, "Bu süreci birlik olursak en iyi, en az hasarla tamamlarız. Bunun için de merkezi bütçeden işletmelerimize hibe desteğinin verilmesi gerektiği düşüncesini paylaşıyoruz. Pandemi sürecinden sonra daha rekabetçi bir Türkiye için bu kesimlerin yanında olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.