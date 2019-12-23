İş dünyası ve yargı camiası BTSO'da buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSO TAM) tarafından tertiplenen “Yargıtay Kararları Işığında İş Kazalarında Cezaî ve İdarî Sorumluluk” paneli, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan'ın iştirâkiyle gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Yargıtay 12.Ceza Dâiresi Başkanı Ahmet Er'in yaptığı panelde Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi Sinan Sezer, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Serap Kaygusuz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız sunum yaptı. Panelde “İşveren ve İSG Profesyonellerinin Cezaî Sorumlulukları”, “Taksirli Suçlar” ile “İş Kazaları Sonucu İşverenler Açısından Oluşan Hukukî Maliyetler” gibi farklı konu başlıkları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, adalet ve güven duygusunun güçlü olduğu ülkelerde ekonominin de güçlü olduğunu söyledi. BTSO öncülüğünde Bursa'da hayata geçirilen Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin Türkiye'de ilkler arasında yer aldığını kaydeden Başkan Burkay, “İşçi-işveren anlaşmazlıklarında uygulanan mecburi arabuluculuk sayesinde mağduriyetler azaldı. Bir toplumsal uzlaşma projesi olarak ortaya çıkan bu sistem sayesinde zaman kaybı ve maddî anlamda yıpratıcı süreçler ortadan kalktı. Arabuluculuk, yargımızın iş yükünü de hafifletti. Bursa iş dünyası olarak Adalet Bakanlığımızın liderliğinde yargı sistemini güçlendirecek tüm düzenlemelere destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Mecburiyet olarak görülmemeli”

İbrahim Burkay, Bursa'da bir taraftan teknoloji odaklı sanayi dönüşümünü gerçekleştirirken diğer taraftan da iş kazalarını önlemek ve sektörlerin vasıflı eleman ihtiyacını karşılamak üzere önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Burkay, iş dünyasının iş güvenliği meselesini uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi artıran bir araç olarak görmesi gerektiğini ifade etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa'nın ekonomik açıdan Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Şehrin bugünkü ekonomik gücüne ulaşmasında BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulunun büyük payı bulunduğunu ifade eden Birkan, “BTSO, Türkiye'deki oda ve borsalar arasında tahkim ve arabuluculuk alanında da çalışmaya başlayan ilk kurumlardan biri. İstanbul ve Ankara gibi kentlerin önünde yer alıyorlar. Başarılı çalışmalarından dolayı BTSO ve Bursa iş dünyasını ediyorum” dedi.

Tüketici davalarına da arabuluculuk şartı geliyor

Ticarette en önemli konunun ihtilaf yaşanmaması olduğunu belirten Zekeriya Birkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “İhtilaf yaşandığı takdirde ise bunu en kısa sürede çözmek durumundayız. Bu doğrultuda klasik metotlarda 3-5 yıl süren yargılama süreçlerinden arabuluculuk modeline geçtik. İş davaları ve ticarî davalarda arabuluculuğu mecburi hale getirdik. Şu anda Türkiye'de iş davalarında yüzde 70'e yakın anlaşma oranı var. Arabuluculuk, 2020 yılında tüketici mahkemelerinde de dava şartı olacak.”

Türkiye'nin Singapur Sözleşmesi'ne taraf olmasıyla arabuluculuk anlaşmalarının uluslararası seviyede güven ve teminata kavuştuğunu kaydeden Birkan, “Şu anda bunu imzalayan 51 ülke var. Önümüzdeki yıl muhtemelen Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkeler bu sözleşmeye imza atmış olacaklar” dedi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi Sinan Sezer ise işveren ve İSG profesyonellerinin cezaî sorumlulukları hakkında bilgiler verdi. İşverenlerin çalışanların sağlığıyla ilgili tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunu belirten Sezer, çalışanların da işverenlerin talimatlarına uymak zorunda olduklarını kaydetti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Serap Kaygusuz, iş kazalarında bilinçli taksirin kesin kural ihlalleri neticesinde ortaya çıktığını söyledi. Kaygusuz, “Kaza oluşmadığı için aynı ihmalkâr davranışların sürdürülmesi bilinçli taksir artırım sebebidir. Bu durumda işveren yargılama sonunda hapis cezası alırken, para cezası alma hakkını kaybeder.” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız ise iş kazalarının küresel bir mesele olduğunu söyledi. Dünyada her yıl 3,2 milyon kişinin iş kazaları dolayısıyla hayatını kaybettiğini belirten Yıldız, 300 milyondan fazla ölümcül olmayan iş kazası yaşandığını söyledi. Türkiye'de ise 2017 yılı verilerine göre yılda 360 bin iş kazası yaşandığını belirten Yıldız, Bursa'nın iş kazası ortalamasında Türkiye'de 34. il olduğunu kaydetti.