İş dünyasından BUÜ Hastanesi'ne destek devam ediyor

Korona virüs salgınına karşı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde yürütülen mücadeleye Bursa'nın her alanında destekler gelmeye devam ediyor.

Bursa iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Covid-19 salgını çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren BUÜ Hastanesi'ni yalnız bırakmıyor. Kentin önde gelen sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding, Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Türkay, Berteks, İnoksan, Marteks, Exemedia, GESİAD Yönetim Kurulu, iş adamları Mustafa Açılan ve Ersoy Tabaklar ile Özel Bursa Kültür Okulları, BUÜ Hastanesi'nin cihaz ve hijyen malzemesi ihtiyaçları için çok önemli desteklerde bulundu.

Coşkunöz'den bağış ve destek

Hastaneye yapılan önemli bağışlardan birisi Coşkunöz Holding Eğitim Vakfı ve Metal Form Şirketi'nden geldi. Holding Eğitim Vakfı tarafından BUÜ Hastanesi'ne yapılan destekler sayesinde pandemi mücadelesinde önemli bir kazanım elde edildi. Vakıf, sağlık çalışanlarının korunmasında, işlerini kolaylaştıran cihaz ve ekipmanların temininde de destek verdi. Tanesi 25 bin TL'yi bulan videolaringoskop cihazından 3 adet birden bağışlayan Vakıf, ayrıca 30 adet laringoskop, 50 adet termal ısı ölçer, 13 adet sedye korumalığı, 500 adet medikal forma ve 100 adet N95 maske bağışında bulundu.

RUMELİSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Şahap Aktaş ve RUMELİSİAD Üyeleri tarafından 1 adet sanayi tipi çamaşır makinası, 1 adet kurutma makinası ve 1 adet sanayi tipi ütü bağışı yapıldı. Berteks, İnoksan, Marteks, Exemedia, GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ve Ersoy Tabaklar ise 4 adet çamaşır makinası, 4 adet kurutma makinası ve 200 adet vizör başlık bağışı geldi. Yapılan bağışlar BUÜ Hastanesi'nde pandemi nedeniyle hizmet verilen klinikler ve yoğun bakımlarda çalışan sağlık personelinin koruma giysilerinin temizlenmesi amacıyla kullanılacak.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay'dan 1 adet transport ventilatör, iş adamı Mustafa Açılan'dan da 1 adet transport ventilatör bağışı geldi. Bağışlanan ventilatörler, solunum desteği gereken hastaların güvenle taşınmasında önemli katkı sağlıyor.

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) farklı zamanlarda yaptığı bağışlara Covid-19 mücadelesinde de devam etti. Dernek, piyasa değeri 25 bin TL'yi bulan 1 adet videolaringoskop cihazını BUÜ Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda kullanılmak üzere bağışladı. Cihaz, salgınla mücadelede sağlık görevlilerinin hastalarla daha az temas kurarak entübasyon işlemi yapması sağlanacak.

Öte yandan Özel Bursa Kültür Okulları da BUÜ Hastanesi'nin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Üniversite Vakfı'nın hesabına 20 bin TL'lik nakdi yardımda bulundu. Okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin her yıl düzenli olarak yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl Üniversite Hastanesi'ni desteklemeyi tercih ettikleri öğrenildi. Kültür Okulları kurucu ortakları Zafer Bulut ve Yıldırım Sırakaya, okul öğretmenleri ile birlikte yaptıkları ziyarette bağış makbuzunu BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a takdim etti.