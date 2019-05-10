İş dünyasından Turgay Erdem'e destek

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret eden TÜGİAD ve NOSAB yönetimleri, çalışmalarda desteklerini sürdüreceklerini belirterek “Ortak projeler üretmeye devam edeceğiz” mesajı verdiler.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, göreve başladıktan sonra sivil toplum örgütleri, kurumlar, siyaset ve iş dünyası başta olmak üzere halkın bütün kesimlerini Halk Evi'nde ağırlamaya devam ediyor. Başkan Turgay Erdem'i ziyaret edenler arasında TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ve yönetimi ile Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve yönetim kurulu üyeleri de vardı.

Başkan Erdem ve ekibine başarı dileklerini ileten iş insanları yeni dönemde de Nilüfer Belediyesi ile uyum içinde çalışma arzularını ileterek destek mesajı verdiler. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar, “Genç ve dinamik bir ekiple görevimizin başındayız. Nilüfer, Bursa'nın yüz akı ve gülümseyen yüzü. Nilüfer Belediyesi ile her zaman ortak çalışmalar yapmaya hazırız. Nilüfer'in sizlerle elde ettiği çizgiyi sürdüreceğine inanıyoruz. Size ve ekibinize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Nilüferliler'in yüksek oranda desteğiyle bu göreve geldik. Bursa ve Nilüfer için en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erdem, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve ekibini de makamında kabul etti. Ekonomi dünyasındaki belirsizliğe ve özellikle kredi temininde yaşanan zorluklara rağmen üretime devam ettiklerini belirten Gülmez, “Biz her şartta Nilüfer'de üretmekten ve Bursa için yılmadan çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu noktada desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz Nilüfer Belediyesi ile ortak projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Erdem de, “Kuruluşu itibariyle genç bir sanayi bölgesi olan NOSAB'ın kısa zamanda yerinde hamlelerle gerçekleştirerek Bursa sanayisi adına çok önemli işler ortaya koydu. Bizler de üreten sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.