İş dünyasından yeni asgari ücrete destek

1 Temmuz itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücretin çalışma hayatı için hayırlı olması temennisinde bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, işletmelerin maliyet yükünün azaltılması ve çalışma hayatıyla ilgili uygulamaların güncellenmesi gerektiğine de dikkati çekti.

"Maliyetlerin düşürülmesi önemli"

Enflasyonist ortam göz önünde bulundurulduğunda asgari ücrete yapılan artışın, çalışanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi adına sevindirici olduğunu belirten DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Son zamanlarda enflasyondaki artışa baktığımızda 11 bin 402 TL olarak belirlenen yeni asgari ücreti, üretim ve istihdamın devamlılığının sürdürülmesi açısından değerli buluyoruz. Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanıyor olması da rekabetçiliğimize engel oluşturmaması bakımından önemli. Zira yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruş olarak açıklandı. Bu veriler ışığında Gelir Vergisi dilimleri, kıdem tazminatı tavan tutarı ve SGK üst limit çarpanı ile ilgili mevcut uygulamaların yüksek enflasyon dikkate alınarak güncellenmesi maliyetlerin düşürülmesi yönündeki çalışmaları destekleyecektir.” ifadelerini kullandı.

"Kalifiye personel bulmakta zorlanıyoruz"

Enflasyonla daha etkin yöntemler devreye alınarak mücadele edilmesi gerektiğinin de altını çizen Başkan Çevikel, “Üretimin ve istihdamın artması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin azaltılması bu süreçte hayati önemde. Kur yerinde durup enflasyon yükseldiğinde, iş dünyası fiyat politikasını oluşturmada zorluk çekiyor. Diğer yandan hem işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi, hem de reel sektörün finansmana erişim kanallarının açılması ihracatçılarımızın rekabetçiliğinin devamlılığı açısından öncelikli konular arasında yer alıyor. Tüm bu tabloya baktığımızda iş dünyası olarak küresel rekabetteki zorlu şartların göz önünde bulundurularak hamleler yapılmasını bekliyoruz” dedi. İşletmelerin personel bulma noktasında sorunlar yaşadığına da dikkati çeken Çevikel, “Asgari ücret ve hatta üstü tutarlara sanayide çalışacak kalifiye ya da vasıfsız personel bulmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin daha da ileriye gitmesinin yolu; nitelikli personelin yetişmesi ve modern planlı sanayinin gelişmesinden geçiyor. Dolayısıyla istihdam politikalarının da gözden geçirilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.