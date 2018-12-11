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İş kazasında ölen Ulu'yu binler uğurladı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iş kazasında hayatını kaybeden Sedat Ulu, göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş kazasında hayatını kaybeden Sedat Ulu, göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ulu'nun cenazesine mesai arkadaşları, yakınları ve binlerce Orhangazili katıldı.


Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Döktaş fabrikasında CNC makinesine sıkışarak hayatını kaybeden 43 yaşındaki Sedat Ulu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Orhangazi'ye getirildi. Ulu, bugün öğleyin Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ulu, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Sedat Ulu'nun cenazesine Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasiler, Döktaş fabrikası yöneticileri, fabrikanın çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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