İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda iş makinesinin altında kalan işçi feci şekilde can verdi.

Olay; Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Lütfü Şen(36) yönetimindeki fabrikaya ait iş makinesi, fabrika içinde geri manevra yaptığı sırada yaya olarak yürüyen Aydın Saldıran(53)'ın üzerinden geçti. Makinenin altında kalan işçi feci şekilde can verdi. Kaza sonrası iş makinesi operatörü, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.