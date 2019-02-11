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İş makinesiyle define avı jandarmaya takıldı

BURSA (İHA) – Bursa’da iş makinesi ile gelip devasa büyüklükte kayayı parçalayıp define arayan şahıslar jandarmadan kaçamadı.

BURSA (İHA) – Bursa'da iş makinesi ile gelip devasa büyüklükte kayayı parçalayıp define arayan şahıslar jandarmadan kaçamadı. Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Bursa'nın İznik ilçesinde gece saat 22.00 sıralarında ekskavatör yüklü 81 BS 335 plakalı tır ile Elbeyli köyü su deposu mevkine gelen defineciler, hazine bulma ümidiyle devasa büyüklükteki kayayı parçaladı. Jandarmanın ani baskınıyla kaçak kazı yapan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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