İş sağlığı güvenliği eğitimleri büyük ilgi gördü

Bursa Uludağ Üniversitesinin düzenlediği ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği salonunda gerçekleştirilen panel öncesi öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaptıkları çalışmaları kalıtımcılara sundu. Öğrencilerin sunmuş projeleri, önerileri ve fikirleri herkes tarafından büyük beğeni kazandı. Akademisyenlerin, iş yöneticilerinin, iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, “Benim çok fazla kullandığım ve öğrencilerimin aklına kazımak istediğim bir cümle var. İyi bir iş güvenliği uzmanı aslında iyi bir iletişim uzmanı olması gerektiğidir. İkna kabiliyetlerinin yüksek olması gerekiyor. Bizler her ne kadar iş sağlığı eğitimi programını en iyi yere getirmek için uğraşsak bile salondaki her bir bireye de önemli görevler düşüyor. Bursa gibi bir sanayi şehrinde, çok kıymetli firmaların ve iş güvenliği uzmanlarının olduğu bir şehirde bu programlarımıza herkesin desteğinin her geçen gün artmasını bekliyoruz. Öğrencilerimizin yapmış olduğu her projeye biz destek bekliyoruz. Sadece iş güvenliği değil, çocukların eğitimlerine de katkı sağlayacak projelere imza attılar. Her bir projenin burada bulunan kişilerin fikirlerine ihtiyacı var” dedi.

Panelde ayrıca, Risk Yönetim Grubu kurucusu Dr. Halil Kınlı, ‘Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü' konulu sunumlarıyla öğrencilere ve salondakilere bilgi birikimini aktardı. İki oturum halinde gerçekleştirilen programda Dr. Ali Rıza Tiryaki, Dr. Gürsel Gökmen, Alparslan Yılmaz ve Prof. Dr. Erdem Özdemir de sunumlarıyla katılım sağladı.