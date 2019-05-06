İş sağlığı ve güvenliğinde Bursa Çimento Fabrikası farkı

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Bursa Çimento Fabrikası'nda düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesinin amaçlandığı etkinliklerin bu seneki ana teması “sağlıklı yaşam” olarak belirlendi. Bu kapsamda tüm çalışanlar kurum doktorunun öncülüğünde temel ısınma hareketlerini yaparak işe başladılar. “Sağlıklı yaşa” sloganıyla hayat bulan ve hareketliliği gün içindeki aktivitelere dahil etmeyi hedefleyerek verimliliği ve motivasyonu artıran temel spor çalışması, yıl boyunca devam edecek.

Etkinlikler kapsamında iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmaya yönelik eğitim ve uygulamaların sonuç göstergesi olan Bursa Çimento İSG Performans Başarı Kütüğüne de ilk plaket İSGhedeflerini tutturanMekanik Bakım Müdürlüğü tarafından çakıldı. Çimento sektörünün İSG konusunda örnek sektör olduğunu belirten Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli “Fabrikamız kazasızlığa giden yolda farklı ve etkin uygulamaları yapıyor. Bizlerde birey olarak fabrika bazında örnek davranışlar sergileyerek örnek sektör içinde örnek fabrika olabiliriz” dedi.