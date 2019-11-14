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İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bazı kurum ve işyerlerinden televizyon, bilgisayar çalan hırsız, polisin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı kurum ve işyerlerinden televizyon, bilgisayar çalan hırsız, polisin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi.


Edinilen bilgiye göre, Burak D'nin (22), Mudanya'da dadandığı kurum ve işyerlerinden televizyon, bilgisayar çaldığı tespit edildi. 11 suçtan sabıkalı olarak yakalaması bulunan Burak D, asayiş ekiplerinin sıkı takibi neticesinde sonunda yakayı ele verdi. Emniyetteki sorgulamasının sonunda mahkemeye sevk edilen Burak D. tutuklandı.

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