İş yerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bursa'da bir iş yerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik operasyonu sonrası sağ salim kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkış yağmuruna tuttu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı 1. Uğur Sokak üzerindeki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinin penceresinde bir kedi mahsur kaldı. Kediyi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye itfaiye ekibi istedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, 1,5 saatlik operasyonun ardından kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarırken, mahalleli de ekipleri alkış yağmuruna tuttu.