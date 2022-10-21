İş yerinde uyuyakalınca polis ve itfaiye ekiplerini ayağa kaldırdı

Bursa'da eşiyle tartışan vatandaş, eve hemen gitmek istemediği için iş yerinde bekledi. Uyuyakalan şahıs, kalktığında ışıkları ve iş merkezini kapalı görünce itfaiye ve polis ekiplerini ayağa kaldırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. İddiaya göre E.U., eşiyle yaşadığı tartışmanın stresini üzerinden atmak için iş yerinde bekledi. Fakat başına geleceklerden habersiz E.U., burada uyuyakaldı. Uyandığında ışıkları kapalı gören adam, gölgelerin gezdiğini iddia ederek iş yerinden çıkmak istedi. İş yerinin kilitli olduğunu anlayan E.U., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, genç adamla telefonla irtibata geçti. İtfaiye ekiplerinin güvenlik kapısını keseceği esnada iş merkezinin etrafında keşif yapan polisler, arka kapının açık olduğunu fark etti. İrtibat kurdukları E.U.'yu arka kapıya yönlendiren ekipler, kan ter içinde kalan adama derin bir nefes aldırdı.

"Gölgeleri görünce panik atağım tuttu"

İçeride zor anlar yaşayan E.U., "Eşimle tartıştım. Kalp rahatsızlığım var. Normalde geceleri burada kimseler olmaz. Ben de burada uyuyakalmışım. Uyandığımda bir anda ışıklar gitti. Bir gölge gördüm, bir anda panikledim. Durumu itfaiye ve polise bildirdim. Buraya nasıl girdiğinizi bile anlamadım" dedi.

"Lambayı açarsa karanlıktan çıkar"

Alt tarafta manavlık yapan komşusu ise, "Arkadaş uyuyakalmış sanırım. Polis ve itfaiye ekiplerini aramış. Halbuki ben buradaydım. Bir şekilde bana ulaşıldı, ben de kapıyı açtım. Yukarısının karanlık olduğunu ifade ettiler. Lambaları açarsa karanlık kalmaz" diye konuştu.