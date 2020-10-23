İsabey'de tarih ayağa kalkıyor

Yıldırım Belediyesi, 500 yıllık geçmişe dayanan İsabey Mahallesi'nde tarihi ayağa kaldırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Osmanlı sivil mimarisinin nadide örneklerinden olan İsabey Mahallesi'nde gerçekleştireceği cephe sağlıklaştırma projesiyle geçmişi bugüne taşıyacak. Proje kapsamında; İsabey Mahallesi İsabey Caddesi üzerinde bulunan, 27'si tescilli sivil mimari örneği olmak üzere toplam 85 adet binanın cepheleri geleneksel Bursa sivil mimari tipolojisine uygun olarak yenilenecek. Cephe yenilemenin yanı sıra; cadde ve kaldırım malzemeleri, kent mobilyaları, toplu taşıma durakları ve aydınlatma elemanları da tarihi yapılaşmaya uygun şekilde yenilenecek. Oluşturulacak meydanda yayalaştırma yapılarak araç geçişi önlenecek, oturma ve dinlenme alanları kazandırılacak. Yine meydanda bölge sakinlerinin yöresel ürünlerinin satışını yapılabileceği sergileme ve satış stantları oluşturulacak. Ayrıca, İsabey Caddesi üzerinde bulunan tescilli İsabey Cami aslına uygun olarak restore edilecek. Çalışmalar kapsamında mimari uygulama projeleri ve İsabey Cami'nin restorasyon projeleri tamamlanırken, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan tüm onayları alınan İsabey Cephe Sağlıklaştırma projesinde, çok yakında çalışmalar başlayacak.

‘Güçlü ve heybetli çınar'

İsabey Mahallesi'nin tarihi zenginliğine uygun bir kimlik çalışması yaptıklarını işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, kökleri çok derinlere uzanan güçlü ve heybetli bir çınardır. Bu çınarın her dalı, her yaprağı kadim medeniyetimizden izler taşıması açısından bizler için önemli bir değer, gelecek kuşaklara daha da güçlendirerek ulaştıracağımız miras, yarınlarımızın emanetidir. Tarihi kaynaklarda en az 500 yıllık bir geçmişi olan, ‘Esebey' veya ‘Esenbey' olarak da anılan kadim bir yapı ile karşı karşıyayız. Burada tabiri caizse ikinci bir Cumalıkızık oluşturma vizyonu ile meseleye geniş bir perspektiften bakıyoruz. Adeta bir marka üretiyor ve katma değer oluşturuyoruz. Bu hizmetleri yaparken geçmişimizden aldığımız ilham ve güç ile geleceğe bakıyoruz” dedi.

Osmanlı izleri bugüne taşınıyor

Projenin detayları ve geldiği aşama hakkında bilgi veren Başkan Oktay Yılmaz, “Cephe Sağlıklaştırma projesi kapsamında; İsabey caddesi üzerinde bulunan, 27'si tescilli sivil mimari örneği olmak üzere toplam 85 adet binanın cepheleri geleneksel Bursa sivil mimarisine uygun olacak yenilecek. Kısa süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz İsabey Kültür Merkezi, bu projemizin ilk adımıydı. Osmanlı'nın köy mimarisini tekrar canlandıracağız. Ayrıca İsabey Camimizi de aslına uygun olarak restore edeceğiz. Geçmişimize karşı borcumuz, bizlere miras kalan değerleri ve mirası muhafaza etmek o kutlu tarihin şanına uygun nesiller yetiştirmektir. Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan tüm onayları alındı, çok yakında çalışmalar başlayacak” diye konuştu.