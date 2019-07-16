İşadamı Harun Ç. tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çok sayıda kişinin mağdur oldukları iddiasıyla savcılığa yaptığı suç duyurusun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve önceki gece Niğde'de gözaltına alınan işadamı Harun Ç. tutuklandı.

Çobanoğlu Ticaret adına mahkemeden aldığı konkordato kararı öncesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden çeşitli mallar alarak konkordato sonrasına çek kestiği öne sürülen Harun Ç., mağdur olduklarını öne süren çok sayıda kişinin savcılığa yaptığı müracaat sonrası akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Niğde'de yakalanan Ç., Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi. Gece geç saatlerde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve ilk sorgusu gerçekleştirilen Harun Ç., geniş güvenlik tedbirleri altında Gemlik adliyesinde savcı karşısına çıkarıldı. Adliyede borçları ödeme taahhüdünde bulunan Harun Ç., konkordato öncesi ve sonrasındaki ticarî işlemleri incelendikten sonra tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Harun Ç. hakkında suç duyurusunda bulunan 38 mağdurun da soruşturma savcısı tarafından dinlendiği öğrenildi.

Gün boyu devam eden ifade alınmasının ardından Harun Ç. tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

Bilindiği gibi Gemlik Cumhuriyet Savcılığına yapılan başvurular sonrasında gündeme gelen Çobanoğlu şirketi ile alakalı şehir dışından gelen mağdurlar tepki göstermişlerdi. Savcılık tarafından yapılan girişimler ve hükûmet komiserinin incelemeleri sonrasında konkordato kararı iptâl edilmiş, Harun Ç. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.