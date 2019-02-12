İsaören doğalgaza kavuştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2004 yılında ilk kez kullanılmaya başlayan doğalgaz kırsal mahallelere de ulaşıyor.

2004 yılında İnegöl Belediyesi'nin iştirakçisi olarak kurulan İnegöl Gaz Dağıtım A.Ş., 15 yıl zarfında İnegöl'de çok ciddi doğalgaz çalışmalarına imza attı. Geçen yıl Kulaca, Deydinler, Edebey ve Çeltikçi mahallelerine doğalgazın götürülmesinin ardından İsaören Mahallesi de doğalgaza kavuştu. İsaören'de gaz yakma töreni düzenlendi. Doğalgaz ateşini yakmak için düzenlenen törene Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban ve mahalle sâkinleri katıldı.

Taban, “Artık merkez mahallelerde doğalgaz var. Kullanım yüzde 65'lerde. Bunu kırsala da yaymalıyız diye düşündük. İNGAZ'ın değerli yöneticileri ile bunun planlamasını yaptık. İnşallah alt yapı eksiklerimizi tamamlayacağız. Sonra da üst yapılarla ilgili birçok güzellikleri hayata geçirmek istiyoruz. Vatandaşı iyi anlamak lazım, iyi dinlemek lâzım. 15 aydır da bunu yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşın beklentileri neler, bunları doğru anlayıp bunun üstüne kurgu yapmamız gerekiyor. Vatandaşımız artık bizlere çok kolay ulaşır hâle geldi. 153 hattımızla artık herkes bile ulaşabiliyor. En geç 5 saniye içerisinde cevap veriyoruz telefonlara. Biz sizleri dinlemeye devam edeceğiz. İsaören'e doğalgaz hayırlı olsun. Biz doğalgazı şehrin tamamına ulaştırma gayretinde olacağız. Bunda da örnek bir ilçe olmayı hedefliyoruz” dedi.

Protokol mensupları gaz yakma töreni sonrası İsaören Mahallesi'nde ilk doğalgazı bağlatan evlerden birine misâfir oldu.