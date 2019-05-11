İşbankası yönetim kurulu üyesi ölümden döndü

Kazada lüks otomobil hurdaya dönerken sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralan sürücünün iş bankası yönetim kurulu üyesi olgun tufan kurbanoğlu olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre kaza Bursa Ankara yolunda meydana geldi. Olgun tufan Kurbanoğlu yönetimindeki 34 DU 7593 plakalı araç inegöl yaklaştığı sırada yağışla birlikte aracın kontrollünü kaybetti. Savrulan lüks araç yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile Araçta bulunan Affan Kurbanoğlu yaralandı. İki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegölde devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavin ardından özel bir Ambulansla İstanbul'la sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor